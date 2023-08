Berlusconi, il ragionier Spinelli: "Pagavo chi mi indicava senza fare domande"

Inchiesta stragi, l'interrogatorio del ragionier Spinelli: da lui passava qualunque bonifico. "Dell'Utri? Le richieste di aiuti economici arrivavano dalla moglie"

Continua l'inchiesta della Procura di Firenze sulle stragi di mafia del 1993 e il possibile coinvolgimento di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Gli inquirenti cercano di seguire la pista del denaro e per questo hanno deciso di ascoltare l'uomo da cui passavano tutti gli assegni o bonifici staccati da Berlusconi: il ragionier Giuseppe Spinelli. "Sono 43 anni - racconta l'uomo dei conti dei Berlusconi ai pm e lo riporta Repubblica - che lavoro per il dottor Silvio Berlusconi. All'inizio seguivo le cose tipiche della famiglia, mi sono occupato dell’amministrazione spicciola come gli acquisti, le spese, il personale domestico, ed avevo un ufficio ad Arcore; successivamente mi sono spostato a Milano 2, ed ho continuato ad occuparmi dell’amministrazione della famiglia, ma ho iniziato a curare anche alcune società".

Spinelli è l'uomo che custodisce i segreti finanziari di Silvio Berlusconi e fino alla scomparsa del Cavaliere ha avuto le chiavi delle holding di famiglia. Ha seguito la sua amministrazione personale, è presidente dell’Immobiliare Idra, proprietaria degli immobili di famiglia; presiede le quattro Holding di proprietà di Silvio Berlusconi, ed è amministratore delegato delle due Holding di proprietà di Marina e Piersilvio.