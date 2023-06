Berlusconi, l'omelia di Delpini mette (quasi) tutti d'accordo. "Laica e furba"

Funerali Berlusconi, Delpini e il racconto di Silvio che convince tutti

Del funerale di Silvio Berlusconi di ieri, si ricorderà, oltre alla folla che ha riempito piazza Duomo e a tutte le grandi personalità presenti alla cerimonia, dai capi di Stato ai big della finanza e del mondo dello spettacolo e dello sport, anche dell'omelia dell'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. Ha spiazzato tutti per la sua apparente semplicità. Apparente perché leggendo tra le righe c'è invece tutta la vita del Cavaliere che in questo momento, dopo i successi e la popolarità, è come gli altri solo "un uomo e ora incontra Dio".

Il vescovo a sorpresa non cita le Scritture e neanche ripercorre la vita, o ricordi e aneddoti della persona, come quasi sempre si fa nei funerali. Cita invece l'uomo politico che "ha sostenitori e oppositori". Parla dell'uomo d'affari che "deve fare affari", "guarda ai numeri e non ai criteri". Delpini parla infine del "personaggio" che "è sempre in scena. Ha ammiratori e detrattori. Ha chi lo applaude e chi lo detesta".