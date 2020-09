Berlusconi pensa a un messaggio per il voto. Dimissioni la prossima settimana

Al quinto giorno di ricovero al San Raffaele, le condizioni di Silvio Berlusconi sono date in miglioramento. ''Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti'', scrive nel suo ultimo bollettino medico il professor Alberto Zangrillo. Grazie all'effetto dell'antivirale Remdesivir, il Cav si sente meglio e lo avrebbe confidato anche a chi ha avuto modo di contattarlo nelle ultime ore. Spera di tornare a casa il prima possibile. Raccontano che durante l'isolamento imposto dal protocollo Covid passi il tempo dando anche un'occhiata ai giornali e alle notizie che gli mandano i più stretti collaboratori.



Nella foto una sostenitrice del fondatore di Forza Italia fuori dall'ospedale San Raffaele di Milano

Scrive appunti, telefona (quando gli è consentito) per informarsi e distrarsi. Secondo fonti azzurre starebbe pensando a un messaggio scritto o video per la campagna elettorale. Quanto alla durata del ricovero al padiglione Diamante, riferiscono fonti azzurre, dovrebbero allungarsi i tempi. Per le dimissioni, le indiscrezioni parlavano di questo venerdì, ma bisognerà attendere la prossima settimana. I medici curanti consigliano la massima cautela e prevedono l'uscita dall'ospedale solo dopo che tutti gli esami del caso, a cominciare dalla Rx torace, abbiano certificato un quadro clinico ottimale.

L'equipe sanitaria vorrebbe mandarlo a casa non solo una volta accertata la negatività, ma anche con un carica virale bassa. Intanto, continuano le polemiche su chi abbia contagiato l'ex premier. Una 'caccia all'untore' che fa irritare i figli Barbara e Luigi da una parte, Marina dall'altra (anche loro positivi), in questi giorni tirati in ballo dai retroscena come responsabili della malattia del padre. Capire esattamente dove sia scoppiato il focolaio che abbia infettato il presidente di Fi non è semplice. Nel mirino le vacanze agostane in Sardegna dopo i 5 mesi di soggiorno blindato in Provenza per il lockdown dalla primogenita Marina. Tutto è cominciato da lì ma nessuno può escludere che il virus lo abbia contratto dopo, al rientro ad Arcore o durante il nuovo soggiorno in Francia. Quel che conta, riferiscono fonti azzurre, ''è che il presidente sta migliorando e venga rispettata la sua privacy e quella della famiglia''.

A far scattare l'allarme in casa Berlusconi è la positività dell'amico Flavio Briatore e l'aumento dei contagi nell'Isola, ma anche i sintomi che avrebbero colpito Barbara e Luigi dopo una breve gita ferragostana a Capri, a bordo dello yacht di famiglia Morning Glory, che inducono il leader forzista a un rientro a Villa San Martino, la mattina del 19, insieme alla compagna Marta Fascina. Prima di partire per Milano, raccontano, l'ex premier viene sottoposto a tampone, che dà esito negativo. Da qui la scelta il giorno dopo (il 20) di andare ad Angera, sul lago Maggiore, per far visita alla nipote Nicole, figlia del fratello Paolo, che si prende cura di cavalli maltrattati con l'associazione Progetto Islander. Il 25 agosto Briatore viene ricoverato al San Raffaele dove gli verrà riscontrato il Covid.

Lo stesso giorno fonti azzurre fanno sapere che Berlusconi (che aveva incontrato l'ex manager di Formula uno a Villa La Certosa la settimana prima) sta bene e si è sottoposto a due test naso-faringei a distanza, entrambi negativi. L'ultimo week lungo del mese, sembra giovedì 27, forte del doppio esame, il presidente azzurro ritorna, in elicottero, con Marina e la sua famiglia, a Valbonne, vicino Nizza, e ci rimane fino a domenica.

Lunedì 31 agosto il Cav è di nuovo ad Arcore, nel tardo pomeriggio ed è asintomatico, assicurano fonti forziste. Poi arrivano i primi sintomi del Covid (qualche linea di febbre e un senso di spossatezza generale). La mattina di martedì 2 settembre, dopo un tampone a Villa San Martino, il leader forzista è positivo. La notte tra il 3 e il 4 il ricovero al San Raffaele per un inizio di polmonite interstiziale.