"Berlusconi pregiudicato": il murale a Milano nuovamente vandalizzato

Continua la battaglia di via Volturno 34 - che incomincia ora invero a risultare un po' stucchevole - tra lo street artist AleXsandro Palombo ed alcuni residenti del quartiere Isola di Milano. Vandalizzata per la terza volta nel giro di pochi giorni l'opera dell'artista volta a celebrare Silvio Berlusconi, che proprio qui nacque nel 1936. Ad ogni "modifica" effettuata da anonimi - ai quali il fondatore di Forza Italia non stava evidentemente simpatico - Palombo ha reagito sfornando in tempo zero una nuova versione del murale.

Viia Volturno diventa via Berlusconi e poi... via dei Radical chic

L'ultima, la terza, rappresenta il Cav che accetta con filosofia di non essere ben visto da tutti, portandosi via la targa riportante il proprio nome, sostituita dall'artista con un sarcastico "via dei Radical chic" (sulla quale tuttavia un piccione impertinente effettua i propri bisogni). L'aggiunta anonima questa volta è costituita dalla parola "pregiudicato" a completare la targa di Berlusconi.