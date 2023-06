Bibbiano, Foti assolto. "Mi cacciavano dai ristoranti. Quattro anni di bugie"

Bibbiano, Foti assolto. "Sono venuti ad arrestarmi davanti ai miei figli"

Svolta al processo sul caso Bibbiano, la sentenza di secondo grado ribalta il primo verdetto e assolve con formula piena Claudio Foti, lo psicoterapeuta fondatore della Onlus "Hansel e Gretel", che era stato condannato a 4 anni per i reati di abuso d'ufficio e lesioni gravissime con l'accusa di aver sottratto bambini alle proprie famiglie: tutti i reati sono stati cancellati. "Vennero a prendermi davanti ai miei figli. Ho subito - si sfoga Foti a La Stampa - quattro anni di mortificazioni e nei primi sei mesi la gogna mi ha accompagnato in tutte le giornate. Per difendermi ho dovuto portare in tribunale una valanga di prove: dossier, video, testimonianze. È stato estenuante. Hanno creato la narrazione dei bambini rubati alle loro famiglie per essere dati in pasto a coppie omosessuali. Una poltiglia di menzogne".

Secondo lo psicoterapeuta "si voleva dimostrare che Claudio Foti era contro le cosiddette politiche per la famiglia che alcuni partiti sventolavano come loro vessillo". Per esempio "Matteo Salvini - prosegue Foti a La Stampa - venne a Bibbiano a tenere un comizio, mostrava l'immagine di un bimbo portato via alla famiglia. Era falsa. Ancora una volta menzogne che suscitano indignazione: voleva essere un attacco mortale a un gruppo sociale. Voglio ricordare uno dei tanti episodi che ho vissuto in questi quattro anni: sono stato cacciato da un ristorante di Reggio Emilia proprio per come ero stato dipinto da alcuni personaggi politici". E ricorda che anche il Movimento 5 Stelle se l'è presa con lui: "Già, il Pd partito di Bibbiano, diceva Luigi Di Maio. Poi ci è andato al governo insieme, ben due volte. Qualcuno pensava di fare una nuova marcia su Roma".