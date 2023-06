Verona, le torture e l'urina sui detenuti: "Gliel'ho tirata bene, l'ho steso"

Verona, le chat dei poliziotti: "Adesso le devi prendere anche da me"

Lo scandalo che ha coinvolto la Questura di Verona e portato all'arresto di un ispettore e quattro poliziotti si arricchisce di macabri dettagli. Le accuse a carico degli agenti sono, a vario titolo, di tortura, lesioni aggravate, peculato, rifiuto ed omissione di atti di ufficio e, infine, falso ideologico in atto pubblico. la gravità emerge dalle intercettazioni telefoniche. Così venivano trattati i detenuti e costretti a rotolare sulla propria urina. "Adesso ti faccio vedere io quante capocciate alla porta dai, boom boom boom boom [...] e io ridevo come un pazzo". In un dialogo, contenuto nell'ordinanza, si capisce che gli abusi avvenivano al riparo da telecamere di videosorveglianza. "Gli ho lasciato la porta aperta in modo tale che uscisse perché io so che c'è la telecamera dentro [...] mi ero messo il guanto, ho caricato una stecca, bam, lui chiude gli occhi, di sasso per terra è andato a finire, è rimasto là [...] gliel'ho tirata bene, ho detto adesso lo sfondo, bam [...] minchia che pigna che gli ho dato".

In un altro dialogo lo stesso poliziotto racconta: "Io c'ho pazienza, soltanto che poi siccome l'avevo già graziato prima, ho detto vabbè, oggi le devi prendere anche da me". E ancora: "Gli ho fatto una presa, gli ho calciato fuori e poi l’abbiamo portato dentro insieme, e vabbè gli abbiamo tirato due, tre schiaffi a testa, no, ma così, giusto per…". Parlava così, vantandosi con la sua fidanzata tra una risata e l’altra, uno dei poliziotti accusati di aver compiuto ripetuti pestaggi ai danni di cittadini fermati nel corso di controlli di routine, quasi sempre stranieri.