Omicidio Giulia, il veleno per topi e il sopralluogo del killer con sua madre

Omicidio Giulia, la richiesta del killer al bar: "Ci sono telecamere?"

Sull'omicidio di Giulia Tramontano restano ancora troppi i punti oscuri. Alessandro Impagnatiello, il killer della 27enne incinta al settimo mese, non fornisce mai la stessa versione e spuntano nuovi elementi che fanno sospettare che l'omicidio di Senago fosse premeditato e non da poco tempo. È il veleno per topi trovato in casa di Impagnatiello la chiave della procura per incastrare l'assassino. Il killer ha cercato alcune parole precise su Internet: "veleno per topi all’uomo". Ovvero gli effetti del veleno per topi sull’uomo. A questo punto, è l’ipotesi, per sapere quanto ne servisse per uccidere. E poi c’è la faccenda delle telecamere: Impagnatiello e la madre Sabrina Paulis ne chiesero l’ubicazione in alcuni bar della zona.

Ma l'elemento, vista la presenza della madre, potrebbe essere ambivalente. Per immaginare di contestare la premeditazione in base a questo fatto infatti gli inquirenti potrebbero arrivare a ipotizzare responsabilità a carico della madre. Ma aver semplicemente chiesto informazioni sulle telecamere potrebbe invece far parte della recita di Impagnatiello nei giorni immediatamente successivi al delitto. Quando ha anche inviato messaggi al cellulare di Tramontano quando sapeva che era già morta. In questa ottica la madre sarebbe soltanto un elemento della recita del barman. Ma gli inquirenti non escludono che il killer potesse avere un complice, soprattutto per l'occultamento del cadavere di Giulia una volta uccisa.