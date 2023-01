Bill Gates dona 5 mld a sua fondazione: è la più grande beneficienza del 2022

Bill Gates, donazione di 5 miliardi

Bill Gates ha versato 5 miliardi di dollari nella fondazione creata con l'ex moglie Melinda. La donazione di beneficenza maggiore del 2022. Come scrive l’Ansa, il co-fondatore di Microsoft ha sborsato 5 miliardi, secondo la classifica del Chronicle of Philanthropy, per sostenere il lavoro della Bill & Melinda Gates Foundation nella salute globale, nello sviluppo, e nella difesa e nell'istruzione degli Stati Uniti.

Il patrimonio netto di Gates è stimato in 104 miliardi di dollari. L'elenco delle 10 maggiori donazioni di beneficenza annunciate da individui o dalle loro fondazioni ha totalizzato quasi 9,3 miliardi di dollari nell'anno appena concluso: due (inclusa quella di Gates) hanno superato il miliardo di dollari e sei degli otto donatori (uno di loro ne ha fatte tre) sono multimiliardari.