Bimba di cinque anni cade dal terzo piano di una palazzina: è in gravissime condizioni

Bimba cade dal terzo piano ad Ancona, gravissima in ospedale

Una bambina di 5 anni è precipitata dal terzo piano di una palazzina, circa sette metri d'altezza, in via Rovereto ad Ancona: la piccola, poi soccorsa da un vicino e portata in casa, è stata trasferita d'urgenza dal 118 al vicino ospedale materno infantile Salesi.

Come riportato dall'Ansa, la bimba, nata nel 2019 e alle prese con problemi di disabilità, sarebbe in gravissime condizioni, in pericolo di vita. Sul posto anche i poliziotti di Squadra Mobile, Scientifica e Volanti per ricostruire la dinamica dell'incidente che sarebbe avvenuto intorno alle 11.15.