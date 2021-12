Bimba di 5 anni intossicata. Il padre le dà la cocaina al posto di un farmaco

Bimba di 5 anni ingerisce cocaina. Tragico errore del padre

Una bambina di 5 anni ha rischiato la vita a Ravenna la sera della vigilia di Natale a causa di un grave errore fatto da suo padre. La piccola, stando alla ricostruzione dei fatti, doveva prendere un farmaco: si trattava di un lassativo o un diuretico. Ma il genitore sbadatamente nell'acqua ha sciolto la cocaina. La piccola ha subito accusato un grave malore legato a una intossicazione. A chiamare il 118 è stato proprio il papà, preoccupato per le condizioni della bambina, ora non più in pericolo di vita.

Il pm ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi. Sono stati ascoltati poi alcuni vicini, che non hanno comunicato dettagli relativi a particolari problematiche domestiche della famiglia. Il padre ha detto di aver fatto un errore per cui non riesce a darsi pace. Avrebbe infatti versato accidentalmente nell'acqua la polvere della cocaina invece del medicinale destinato alla piccola. I carabinieri nell'abitazione perquisita dopo l'accaduto, hanno effettivamente trovato tracce di droga.

