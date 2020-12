Bimba di 6 mesi guarita da grave malattia. Usato farmaco più costoso al mondo

Una bimba di 6 mesi è guarita da una grave malattia genetica. Non è opera di un miracolo, ma di un super-farmaco, il più costoso al mondo dal valore di 1,9 mln di euro. Il farmaco da record e la preziosa collaborazione fra azienda ospedaliera Santobono di Napoli e servizio farmaceutico della Regione Campania - si legge sul Giornale - hanno permesso a una bambina di sei mesi di guarire completamente da una gravissima malattia e di tornare a casa con la sua famiglia. La terapia, autorizzata in Europa lo scorso maggio e in Italia solo il 17 novembre, ha salvato la vita alla piccola affetta da Sma, l'atrofia muscolare spinale di tipo 1, rara patologia genetica neuromuscolare.

Ogni somministrazione della medicina - prosegue il Giornale - costa 1,9 milioni di euro, ma il lavoro dei sanitari ha permesso di utilizzarla in fretta in modo da correggere tempestivamente il problema genetico e di permettere alla bimba di guarire completamente. Adesso lei e i suoi genitori sono finalmente a casa, dopo che per una settimana dal trattamento i medici hanno monitorato gli eventuali effetti collaterali. L’atrofia muscolare spinale insorge subito dopo la nascita e causa una progressiva debolezza dei muscoli che, in breve tempo, compromette la respirazione e la deglutizione, causando la morte entro i due anni di vita.