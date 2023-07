Bimba morta per una diagnosi errata. “Ha un altro figlio, va risarcita meno"

Bologna, bimba morta per diagnosi sbagliata. La richiesta dell'ospedale: "Date alla madre un risarcimento minore, ha un altro figlio"

Una perdita inimmaginabile, quella subita da Barbara Speranza, che ha visto sua figlia di quattro anni e mezzo morire tra le sue braccia nel reparto di osservazione breve pediatrica del policlinico Sant’Orsola di Bologna la notte tra il 20 e il 21 ottobre 2020.

La piccola, riporta il Corriere della Sera, vomitava e accusava forti mal di pancia già dal giorno prima, ma dopo un primo accesso in pronto soccorso il 19 ottobre, fu rimandata a casa con una diagnosi di gastroenterite. Il giorno dopo però le sue condizioni peggiorarono ancora e la mamma la riportò in pronto soccorso pediatrico ma la diagnosi non cambiò, fu tenuta in osservazione fino alla notte quando tra dolori fortissimi la piccola morì senza che nessuno tra le due pediatre, un chirurgo e un radiologo che l’avevano visitata si fosse accorto che invece aveva un’occlusione intestinale. Un problema che avrebbe potuto essere risolto con un’operazione chirurgica. Tre medici sono stati condannati per omicidio colposo in primo grado (con rito abbreviato) a dicembre 2022, perché, hanno stabilito i giudici, sottovalutarono le condizioni cliniche e non valutarono correttamente né i sintomi né la storia clinica della bambina.