Bimbo di due anni scomparso in Toscana: si teme un nuovo caso Denise Pipitone

Un bimbo italiano di 21 mesi risulta scomparso nell'alto Mugello, nel territorio comunale di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenzee. La scomparsa, che sarebbe avvenuta nella notte, è stata denunciata questa mattina dai genitori ai carabinieri di Palazzuolo. "Non lo abbiamo più trovato nel suo lettino", avrebbero raccontato il padre e la madre ai militari dell'Arma che hanno attivato immediatamente le ricerche. Secondo il racconto dei genitori, il piccolo si sarebbe allontanato mentre loro stavano dormendo all'interno di un casolare isolato circondato dalla vegetazione. La scomparsa è avvenuta nella zona di Campanara, località collinare intorno a ottocento metri di quota, nei boschi al confine con l'Emilia Romagna. Il piano delle ricerche è coordinato dalla Prefettura di Firenze.

“Stiamo setacciando la zona senza sosta da questa mattina, l’intero paese è coinvolto nella ricerca del bambino, ci sono volontari anche dai paesi limitrofi, tutti stanno aiutando. Le ricerche andranno avanti fino a quando non ci sarà un esito. Ho parlato con i familiari, sono molto preoccupati chiaramente, speriamo bene”, ha dichiarato Gian Piero Moschetti, sindaco di Palazzuolo sul Senio, nel Mugello.

Sul campo sono impegnati Vigili del Fuoco, Carabinieri e soccorso Alpino con l’ausilio di cani da ricerca, in cielo droni e elicotteri. Oltre all’area boschiva, le ricerche si stanno concentrando anche in un invaso artificiale, utilizzato normalmente per l’approvigionamento idrico. L’invaso, viene spiegato, si trova a circa 200 metri da Campanara. “Una macchina di ricerca che speriamo si riveli efficace – commenta Moschetti - l’area è di decine di chilometri quadrati con parti scoscese e molto impervie, molti animali selvatici. Il bosco è denso ed è una zona vincolata, un Sito di interesse comunitario (Sic), dove non è possibile fare tagli, quindi le ricerche sono molto difficoltose, la copertura vegetale è molto estesa e fitta”.