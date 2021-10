Bimbo rapito a Padova, ritrovato su un treno in Romania. Il piano del padre

Bambino rapito a Padova, ritrovato in Romania su un treno. Il rapimento sarebbe stato organizzato dal padre, contro il quale il tribunale di Bucarest aveva emesso un divieto di avvicinamento

L'uomo, di origini romene, separato e violento, si apprende, intorno alle 8.20 di martedì 5 ottobre assieme ad altri 3 uomini, avrebbe immobilizzato la madre e prelevato il bimbo di 5 anni, caricandolo su un furgone, poi ritrovato abbandonato a Limena, nel Padovano. Il bambino è stato ritrovato su un treno in località Curtici, un importante nodo ferroviario di transito dei treni internazionali che collegano Romania ed Ungheria. I carabinieri di Padova sono in contatto con le autorità romene per conoscere i dettagli del ritrovamento del bambino. Fonti investigative hanno inoltre confermato che i militari dell'Arma sono in attesa della documentazione utile per procedere con le indagini. Al momento - viene spiegato - il bambino è sotto la protezione del giudice minorile, mentre il padre è in attesa di eventuali provvedimenti della polizia romena.

LEGGI ANCHE

Bambino rapito a Padova dalle braccia della madre