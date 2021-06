Il bimbo scomparso nel Mugello è vivo. Nicola era in fondo a una scarpata

Il bimbo scomparso di quasi due anni in Toscana è vivo. Nicola Tanturli sta bene. Ritrovato grazie a un "flebile gemito" che avrebbe permesso al giornalista di individuare la scarpata dov'era

Respiro di sollievo per il piccolo Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi scomparso nella notte tra il 21 e il 22 giugno dalla sua casa di Campanara, frazione di Palazzuolo sul Senio, nel Mugello. Il bambino è stato ritrovato in buone condizioni in fondo a una scarpata, a circa 3 km da casa. È stato rinvenuto da un giornalista di Rai 1 e recuperato dai carabinieri. Lo rende noto la prefettura di Firenze. A dare l'allarme ieri mattina i genitori del bimbo, dopo che lunedì alle 19 avevano messo a letto il bimbo e tornati a controllarlo, a mezzanotte, non c'era più.

"Un flebile gemito", servito a farsi sentire, sarebbe il segnale più importante che ha permesso il ritrovamento di Nicola. Il giornalista ha seganlato subito il gemito udito provenire da scarpata sottostante. Il Luogotenente Ciccarelli, comandante della stazione dei carabinieri di Scarperia, impegnato nelle ricerche, si è calato a 25 metri individuando il piccolo che ha chiesto subito della mamma. Lo stesso luogotenente lo ha riportato sulla strada sterrata riconsegnandolo alla mamma. Poi i sanitari hanno visitato il bimbo e lo hanno condotto in ospedale.

E' "un bambino vispo, abituato a muoversi già autonomamente" aveva dichiarato il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Moschetti, parlando del piccolo Nicola. "Non sappiamo quanta strada possa aver percorso. Una ricerca non facile". Le ricerche, che non si sono fermate neanche durante le ore notturne, con un aereo dell'Aeronautica, non avevano condotto a esiti.

Le squadre di soccorso, vigili del fuoco, carabinieri, forestali, soccorso alpino, insieme a una folta squadra di volontari e concittadini, per un totale di quasi 200 persone, hanno passato al setaccio i boschi che circondano il casolare della famiglia Tanturli. Il velivolo militare ha sorvolato diverse volte l'area, ma nessun segnale utile all'individuazione del piccolo è comparso nelle sofisticate strumentazioni. Scandagliato anche uno specchio d'acqua, ma i sommozzatori non avevano trovato nulla.