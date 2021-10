Bimbo ucciso a Perugia, convalidato il fermo della madre

Bimbo ucciso a Città della Pieve, convalidato il fermo della madre. La 44enne ungherese è stata fermata venerdì nel comune in provincia di Perugia per l'omicidio del figlio di 2 anni

La donna ieri davanti al gip si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Ora giunge la convalida dal gip di Perugia del fermo per omicidio volontario aggravato. Il giudice ha disposto per la donna la custodia cautelare in carcere. Sulla colpevolezza della donna sembrano non esserci dubbi dopo lo sfogo del apdre: "Ha rapito il mio Alex il giorno in cui avrebbe dovuto consegnarmelo perché il tribunale lo aveva affidato a me " aveva raccontato ieri (leggi di più qui).