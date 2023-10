Blinken incontra Netanyahu: "Vi difenderemo". Iran: "L'Islam fermi Israele"

Stati Uniti al fianco di Israele. Le tensioni si aggravano a Gaza

Nell'ambito della situazione di tensione in corso nella regione, il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha incontrato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Tel Aviv. Durante l'incontro, il Segretario di Stato ha affermato il continuo impegno degli Stati Uniti in favore di Israele con le parole "Siamo qui, non vi abbandoniamo". È previsto anche un ulteriore incontro tra il Segretario Blinken e iil presidente dell'Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas.

Nel frattempo, le autorità israeliane hanno annunciato l'intenzione di ridurre la fornitura di elettricità, acqua e benzina a Gaza fino al rilascio di ostaggi nelle loro mani. Questo avviene in un contesto in cui il numero di vittime a seguito di sei giorni di raid sulla Striscia di Gaza è salito a almeno 1.385 morti e 6.229 feriti. Secondo le Nazioni Unite, circa 339.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella Striscia di Gaza a causa dei conflitti. Nel frattempo, il lato israeliano riporta 1.300 vittime e 3.300 feriti.

L'esercito israeliano sta prendendo misure preparatorie per una possibile operazione di terra a Gaza, anche se le decisioni definitive dei leader politici sulla questione devono ancora essere prese. Il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha minacciato: "Ogni membro di Hamas è un uomo morto."

Parallelamente, l'Iran ha fatto un appello belligerante affinché il mondo islamico si unisca contro Israele. Nel contesto europeo, l'Unione Europea ha equiparato le azioni di Hamas a atroci atti terroristici, paragonandoli ai peggiori crimini commessi dal gruppo ISIS, in merito Natenyahu ha commentato: "Hamas va schiacciato come l’Isis."

Gaza, Onu: gli sfollati sono saliti a quasi 339 mila

Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), quasi 339MILA persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case nella Striscia di Gaza sotto assedio e bombardata dall'esercito di Israele. Il numero degli sfollati nel territorio palestinese da 2,3 milioni di abitanti "è aumentato di altre 75MILA persone e ha raggiunto la cifra di 338.934", ha affermato l'ufficio Onu.

Israele chiede alla Cina di assumere un atteggiamento più equilibrato

La Cina ha bisogno di assumere "un atteggiamento più equilibrato" sul conflitto tra Israele e Hamas. Lo afferma l'ambasciatrice israeliana a Pechino, lrit Ben-Abba, in un'intervista a Bloomberg Tv, anticipando che Zhai Jun, l'inviato cinese per il Medio Oriente, dovrebbe avere oggi colloqui con la parte israeliana, dopo le telefonate di martedì e mercoledì avute, rispettivamente, con quelle egiziana e palestinese. "L'inviato speciale cinese avrà una conversazione telefonica con la parte israeliana", ha detto la diplomatica, secondo cui Pechino potrebbe parlare oggi della vicenda nel briefing quotidiano del ministero degli Esteri.

L'esercito israeliano: schierati i riservisti al confine con il Libano

L'esercito israeliano ha annunciato di aver dispiegato forze di riservisti lungo le città sul confine con il Libano. La mossa, è stato spiegato, è avvenuta nell'ambito del generale rafforzamento delle truppe nell'area nord del Paese dopo la situazione di tensione con Hezbollah: "Queste forze stanno conducendo compiti di difesa tra i quali pattugliamento e blocchi stradali in modo da assicurare la sicurezza dei residenti".

Israele: pronti per attacco via terra ma ancora nessuna decisione certa

L'esercito israeliano afferma che si sta preparando per una possibile operazione di terra a Gaza, ma che i leader politici della nazione non hanno ancora deciso in merito. Il tenente colonnello Richard Hecht ha spiegato che le forze armate "si stanno preparando per una manovra di terra, se verrà decisa". Israele ha richiamato circa 360mila riservisti dell'esercito e ha minacciato una risposta senza precedenti alla sanguinosa incursione di Hamas avvenuta lo scorso fine settimana.

Salgono a 1.300 i morti in Israele

Il bilancio delle vittime israeliane dall'inizio degli attacchi di Hamas continua a salire: i morti sono 1.300 secondo l'aggiornamento pubblicato dal Times of Israel che cita fonti sanitarie israeliane. I feriti sono circa 3.300, di cui 28 in condizioni critiche e 350 in gravi condizioni.

Israele: "A Gaza niente luce, acqua, benzina fino al rilascio ostaggi"

"Non sarà fornita elettricità, né acqua, né entreranno camion di benzina (a Gaza) finché gli ostaggi israeliani non torneranno a casa": lo ha detto il ministro dell'Energia israeliano, Israel Katz. "Umanitarismo per umanitarismo. E nessuno - ha aggiunto - ci può fare prediche sulla moralità".

Scholz attacca Abu Mazen: "Il suo silenzio vergognoso"

"Dov'è la chiara condanna della violenza terroristica da parte dell'autorità autonoma (palestinese) e del suo presidente, Mahmoud Abbas? Io dico: il loro silenzio è vergognoso": lo ha affermato, in una "dichiarazione di governo" fatta stamattina al Parlamento tedesco a Berlino, il cancelliere Olaf Scholz secondo il testo dei suo discorso diffuso dall'Ufficio stampa del governo. "Abbiamo messo sotto esame tutta la nostra cooperazione allo sviluppo con i Territori palestinesi", ha aggiunto il cancelliere confermando dichiarazioni di una ministra del suo esecutivo.

Esercito, Hamas ha portato bandiere dell'Isis

Hamas ha portato bandiere dell'Isis nell'attacco ai kibbutz di sabato. Lo ha fatto sapere il portavoce militare citando in particolare il kibbutz di Sufa, dove i soldati israeliani avrebbero trovato un'insegna dello Stato islamico addosso a uno dei miliziani uccisi nell'assalto, vicino al confine con Gaza.

Iran: il mondo islamico si unisca contro Israele

"Oggi tutti i Paesi islamici e arabi, come anche le popolazioni che vogliono la libertà nel mondo, devono trovare un accordo e raggiungere una cooperazione in un percorso per fermare i crimini del regime sionista contro la nazione palestinese oppressa". Lo ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi durante una telefonata con l'omologo siriano Bashar al-Assad, come riporta Mehr.

Netanyahu: "Hamas deve essere schiacciato come l'Isis"

"Hamas deve essere schiacciato come l'Isis". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu nella conferenza stampa con il segretario di Stato Usa Antony Blinken.

Blinken a Netanyahu: "Siamo qui, non vi abbandoniamo"

"Siamo qui con voi, non andiamo da nessuna parte". Con queste parole il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha salutato il premier israeliano Benyamin Netanyahu all'inizio del loro incontro al ministero della Difesa a Gerusalemme. Nel video si sente Blinken dire ripetutamente a Netanyahu "mi dispiace, mi dispiace, condoglianze" per le vittime. Il primo ministro d'Israele ringrazia e stringe ripetutamente la mano all'ospite americano. Il segretario di Stato Usa ha detto che Israele non dovrà difendersi da sola "fino a quando esisteranno gli Usa", e ha messo in guardia chiunque voglia agire contro lo stato ebraico: "Stati e non Stati pensate a cosa fare in questa situazione, non agite contro Israele. Abbiamo dispiegato portaerei nell'est del Mediterraneo e daremo altro supporto. Garantiremo a uomini, donne e bambini presi in ostaggio che possano essere liberati".

Jihad islamica: porteremo la battaglia oltre Gaza

"La battaglia non si limiterà alla Striscia di Gaza. Altri fronti si uniranno presto". Ad affermarlo, in un nuovo audio, è Abu Hamza, il portavoce delle Brigate Quds Brigades, l'organizzazione armata della Jihad islamica, citato dal network libanese Al Mayadeen. Rivolgendosi alla resistenza in Cisgiordania, Abu Hamza ha lanciato un appello alla Brigata Jenin e alla Tana dei Leoni, nonché a tutti i palestinesi presenti sul posto, a impegnarsi negli scontri contro l'occupazione israeliana. "Siamo venuti preparati fuori dalla Palestina così come lo eravamo dentro - ha detto -. Gli eventi di Gaza saranno replicati su altri fronti".