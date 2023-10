Sondaggio: il 74,1% degli italiani con Israele. Salgono FdI e Lega (11,1%)

Con la guerrra in Israele scendono Pd, M5S e Forza Italia

Il 74,1% degli italiani si schiera al fianco di Israele nel conflitto scoppiato sabato scorso con l'attacco di Hamas contro lo Stato ebraico. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Senza opinione il 23,8% del campione, mentre con Hamas solo il 2,1%. Il 37,8% degli italiani ritiene che l'Italia dovrebbe inviare armi a Israele come sostegno in questa guerra. Il 36,8% pensa invece che il nostro Paese non dovrebbe inviare armi. Senza opinione il 25,4% degli intervistati.



Nelle intenzioni di voto Fratelli d'Italia sale al 29,3% mentre la Lega cresce ancora e sfonda quota 11% (11,1). Cala al 5,9% Forza Italia. Perde altri voti il Pd e scivola al 19,4% mentre il Movimento 5 Stelle arretra al 16,6%.