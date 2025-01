Blue Monday, 5 consigli utili per combattere il giorno più triste dell'anno

Blue Monday, come affrontarlo? 5 consigli utili per ritrovare il buonumore

Il 20 gennaio è universalmente conosciuto come Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell'anno. In realtà non ci sono delle vere e proprie prove scientifiche che sia effettivamente così, ma si ritiene che un insieme di fattori possano influire negativamente sull'umore in questo giorno in particolare, a partire dal clima più freddo passando alla fine delle feste fino alle difficoltà economiche tipiche del periodo. Il termine Blue Monday comunque è stato utilizzato per primo dallo psicologo britannico Cliff Arnall nel 2005.

Il Blue Monday sarebbe il giorno più triste dell'anno ma non deve esserlo per forza. Ci sono molte cose che si possono fare per contrastare i presunti effetti negativi del 20 gennaio. Ecco quindi alcuni 5 consigli utili: