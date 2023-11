Bologna, i tecnici: "Torre Garisenda? Rischio crollo da un momento all'altro"

Bologna, i tecnici: "Non sappiamo se ci sarà un crollo parziale o repentino e nemmeno le tempistiche. Ma bisogna agire subito"

Per la torre Garisenda adesso è scattato davvero l'allarme. I tecnici sulla situazione del monumento simbolo di Bologna non usano mezze parole. "La situazione è da codice rosso. Bisogna portare l’attenzione in condizioni di massima allerta, ritenendo che non sussistono più le condizioni di sicurezza", si legge nella relazione finale, siglata e firmata all’unanimità dagli esperti. I tecnici coinvolti nell’analisi e nella progettazione degli interventi necessari - si legge su Repubblica - hanno già anticipato i contenuti della relazione, che verrà poi resa pubblica: “Le nostre conclusioni – spiega l’architetto Amedeo Bellini – dicono che la situazione di pericolo è forte e soprattutto non è prevedibile. Non sappiamo dire se alla torre non succederà nulla, se ci sarà un crollo parziale o repentino. E soprattutto non si può sapere se questo scenario non avverrà, se avverrà domani o tra un mese".

"Quindi - continuano i tecnici - bisogna procedere celermente nella costruzione della struttura di contenimento". Il progetto - prosegue Repubblica - è stato affidato alla ditta Fagioli, e si svolgerà in due tappe. “Il primo intervento – spiega l’ingegnera Raffaela Bruni, coordinatrice del comitato per il restauro della torre che si insedierà nei prossimi giorni – riguarderà la costruzione di una grande paratia metallica, che perimetrerà l’area oggi transennata che potrebbe essere oggetto di crollo. Mentre il secondo intervento la struttura di contenimento della torre vera e propria".