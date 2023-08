Bologna, litigano per la pipì del cane: 31enne accoltellato a morte al cuore

Bologna, l'incredibile omicidio per i bisogni del cane. La tragedia in un parco a Ferragosto

Una lite per i bisogni del cane finisce in tragedia a a San Giovanni in Persiceto (Bologna), accoltellato a morte un 31enne. L'incredibile omicidio volontario sarebbe dovuto ad una pipì fatta dall'animale dell'assassino in prossimità della vittima, che avrebbe scatenato un diverbio finito nel sangue. Questo, dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, il retroscena dell’aggressione che ieri pomeriggio è costata la vita ad uomo di origine pakistana, residente nella cittadina. A ucciderlo - riporta La Gazzetta di Parma - sarebbe stato un 22enne di Persiceto, rintracciato in serata e arrestato dai carabinieri per omicidio volontario. Il giovane, operaio metalmeccanico incensurato, davanti al magistrato che lo ha sentito in serata si è avvalso della facoltà di non rispondere.