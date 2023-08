La rivincita di lady Soumahoro, indagato il fotografo delle sue foto di nudo

Caso Soumahoro, indagato il fotografo che pubblicò le foto hot di Liliane

Si torna a parlare del caso Soumahoro quello che ha visto come protagonista in negativo il deputato eletto con Sinistra Italiana e Verdi e poi dopo la bufera familiare che lo ha travolto passato nel gruppo misto. La vicenda è quella ben nota delle cooperative gestite dalla suocera del deputato e dalla moglie di Soumahoro finite al centro di un'indagine e che hanno provocato anche una tempesta politica. La novità - si legge su Repubblica - è una nuova inchiesta, una rivincita in particolare per la moglie di Soumahoro. Un’indagine della Procura di Roma vede stavolta Liliane Murekatete nel ruolo della vittima e non di accusata. Poche settimane fa, all'inizio di luglio, è stato infatti iscritto nel registro degli indagati di piazzale Clodio Elio Leonardo Carchidi.

L’accusa è "diffusione illecita di dati sensibili". Perché Carchidi ha pubblicato sul suo blog professionale alcuni scatti della donna completamente nuda. Murekatete ha spiegato come la divulgazione di tali immagini l’abbia "devastata psicologicamente", soprattutto dopo che esse sono state condivise su diversi siti, social e persino sui giornali di tiratura nazionale.