Caffè a 70 centesimi in Liguria, ma la tazzina bisogna portarla da casa

Caffè a 70 centesimi in Liguria se si porta la tazzina, il cucchiaino e lo zucchero

Caffè a soli 70 centesimi in Liguria. No, non è la trama di un film surreale, ma bensì la mossa in controtendenza di un bar, la Bottega del Caffè di Millesimo, in provincia di Savona. Ma c’è una condizione: la tazzina, il cucchiaino e lo zucchero bisogna portarli da casa.

“Tutto è nato una sera per scherzo, da una battuta estemporanea — afferma Valentina Venturino, titolare del locale assieme al papà Elio e alla mamma Marina —. Io e mio padre stavamo commentando le polemiche sugli scontrini, con i sovrapprezzi, scoppiate di recente, creando un gran dibattito. Ne stavano parlando in televisione. A un certo punto lui mi dice: ‘Ma vabbè, allora noi facciamo al contrario, potremmo far pagare il caffè di meno se si portano tazzina e tutto da casa’. Era una cosa detta per gioco, ma nell’immaginarla mi sono resa conto che avesse, in realtà, un senso”, si legge sul Corriere.