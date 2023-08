Benzina, prezzi folli a Ferragosto: 2,7 euro al litro in autostrada. Ecco dove

Benzina, prezzi folli a Ferragosto: il clamoroso caso della stazione sulla Varese-Milano

Continua ad aumentare il prezzo della benzina in autostrada: oggi, dai dati forniti dal Mimit, risulta per il self in autostrada un prezzo medio di 2,015 euro al litro. Non un gran aumento rispetto ai 2,014 di venerdì scorso ma la tendenza è sempre al rialzo.

Il gasolio self, sempre in autostrada è a 1,921 (1,917 venerdì), il Gpl servito è a 0,842 euro (0,841 euro venerdì), il metano è stabile a 1,528 euro. Il prezzo cresce anche tra le Regioni. Il più elevato per la verde al self si trova in Puglia (1,969) e stesso prezzo è in provincia di Bolzano.

Come scrive Ansa, segue la Calabria (1,967), Liguria (1,964), Basilicata (1,963), Sardegna (1,959), Valle d'Aosta (1,957), Molise (1,950), provincia di Trento (1,946), Sicilia (1,943), Friuli-Venezia Giulia (1,942), Piemonte (1,941), Toscana, Campania e Abruzzo (1,940), Lombardia (1,939), Umbria (1,938), Lazio (1,936), Emilia-Romagna (1,934). La benzina meno cara infine è in Veneto: 1,921 euro al litro.

Sulla base di questo aumento, è balzato agli onori della cronaca il prezzo “folle” richiesto per un litro di benzina sulla Varese-Milano. Nel distributore all'altezza del chilometro 7,600 in direzione sud, nell'area di servizio Villoresi Ovest, poco dopo la diramazione per Como in direzione Sud il costo per un litro era di 2,72 euro per la verde (2,63 il diesel). Un prezzo, questo, che ha fatto infuriare dall’associazione Assoutenti la quale promette di presentare un esposto.