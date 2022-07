Bologna, partono in vacanza e dimenticano il figlio a casa

Bologna, i genitori partono per le vacanze e dimenticano il figlio a casa

Bologna, i genitori sono partiti per le vacanze, il papà in camper e la mamma in auto, ma per un malinteso il figlio di sette anni è rimasto da solo in strada, davanti a casa. È successo sabato mattina, in zona San Ruffillo, a Bologna.

Il piccolo è stato notato da alcuni vicini di casa mentre piangeva disperato, così sono stati allertati i carabinieri, che nel giro di poco tempo hanno rintracciato i genitori, una coppia italiana quarantenne.

I genitori hanno dunque spiegato come il bambino dovesse salire a bordo del camper con il papà, ma avesse cambiato idea all’ultimo momento, così il genitore l’aveva fatto scendere per andare in auto con la madre. La donna però era già partita da qualche minuto e il piccolo è rimasto in strada da solo.

La storia ha il lieto fine, ma l’episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni.