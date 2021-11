Bolsonaro ad Anguillara Veneta, sit-in di protesta: tensione con polizia

Bolsonaro ad Anguillara veneta nel padovano ritira la cittadinanza onoraria. Contestazioni degli attivisti, tensione con le forze dell'ordine

Diverse centinaia di persone hanno sfidato la pioggia in piazza ad Anguillara Veneta per protestare contro la visita del Presidente del Brasile Jair Bolsonaro che questa mattina ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Per evitare contestazioni e manifestazioni (largamente annunciate da giorni) non sono state forniti dettagli circa la sua visita ad Anguillara, alla casa dei bisnonni originari del Padovano e infine alla basilica di Sant'Antonio nel pomeriggio. Molti i centri sociali che hanno annunciato contestazioni dure per impedire l'arrivo in città del leader brasiliano.

"Sono felice ed emozionato di essere qui. Penso si veda": ha detto il presidente del Brasile incontrando i giornalisti a Villa Arca del Santo di Anguillara, dove ha ricevuto l’onorificenza. Mentre riceveva l'abbraccio dei sostenitori Bolsonaro non ha mai indossato la mascherina di protezione dal Covid. "Da qui sono partiti i miei nonni - ricorda -. Mi fa piacere essere tra la brava gente". Bolsonaro ha ringraziato per l'accoglienza e ha garantito: "sono onorato di rappresentare la nostra famiglia in Brasile. Stiamo facendo un ottimo lavoro".

Non sono mancate le tensioni tra manifestanti, 500 persone, e le forze dell'ordine a Padova. Le due cariche delle forze dell'ordine e l'uso degli idranti hanno disperso i manifestanti che si sono allontanati di corsa da via Belludi, la principale strada di accesso alla Basilica di Sant'Antonio a Padova, per defluire lungo via Roma, una delle arterie principali della città. Tutto questo e' avvenuto proprio nei minuti in cui il Presidente brasiliano si congedava da Anguillara per raggiungere Padova.