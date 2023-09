Brandizzo, ipotesi dolo eventuale. Il pm: "Gravi violazioni sulla sicurezza"

L’episodio, tragico, potrebbe essere la spia di una situazione preoccupante: "E’ evidente che quanto accaduto ha reso palese che il meccanismo di garanzia non era sufficiente a tutelare adeguatamente un lavoro così delicato in una sede così pericolosa come è la sede dei binari ferroviari". Morale: "L’evento poteva essere evitato se la procedura fosse stata seguita regolarmente".

Al momento il fascicolo è ancora contro ignoti, ma ci si aspetta che a breve ci siano le prime iscrizioni nel registro degli indagati.