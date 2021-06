Briatore vince la causa contro lo Stato. Rivuole i soldi per yacht da 20 mln

Flavio Briatore vince la causa contro lo Stato, che ora dovrà risarcire al manager i soldi del suo "Force Blu", venduto all'asta per 7 milioni e 400 mila euro. La seconda sezione della Cassazione - si legge sulla Stampa - ieri ha annullato la sentenza emessa nell’ottobre 2019 dalla Corte d’Appello di Genova. Che aveva assolto per prescrizione Briatore, pur disponendo la confisca del megayacht ormeggiato a Sestri Ponente. Ebbene, quella confisca non era legittima. Per due volte in 15 giorni i giudici si sono espressi a favore di Briatore. La sentenza di ieri chiede ai giudici dell’Appello di Genova, di giudicare nuovamente la vicenda. Annullando la sentenza precedente che confiscava l’imbarcazione.

E come si annulla la confisca di un megayacht - prosegue la Stampa - valutato oltre 20 milioni e venduto a 7 e 440 mila euro, già in mano a un altro proprietario dopo l’asta? L’unica strada potrebbe essere una causa, l’ennesima, stavolta per danni. Con lo Stato italiano eventualmente condannato a risarcire i danni. Per una somma che potrebbe avvicinarsi al valore dell’imbarcazione. Difficile capire se dopo 11 anni di beghe giudiziarie Flavio Briatore avrà voglia di infilarsi (anche) nel ginepraio della giustizia civile.