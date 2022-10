Bucchianico, donna accoltellata in casa: arrestato il figlio

A Bucchianico, in provincia di Chieti, è stato trovato il cadavere di una donna: arrestato il figlio

In provincia di Chieti, a Bucchianico, una donna di 69 anni è stata trovata morta in casa. Dalla prima ricostruzione fatta dagli investigatori, l'autore dell'omicidio è il figlio, che al momento si trova in stato di arresto. I carabinieri non escludono l'ipotesi di omicidio volontario e stanno cercando di capire se si tratta a seguito di una lite tra i due.

Il sindaco di Bucchianico Carlo Luciano Tracanna, raggiunto dall'Adnkronos, ha detto: "Erano circa le 9.30 di questa mattina ed ero appena salito in Comune, quando ho sentito un putiferio di sirene, di ambulanze e carabinieri. La signora è stata trovata morta nella propria abitazione. Si tratta di una famiglia che si è stabilita in paese da pochi mesi".

Inoltre, il figlio della vittima è stato trasportato in ospedale a Chieti per delle ferite da medicare. Quando il personale del 118 è giunto sul posto, i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Secondo padre Germano Santone, parroco di San Camillo de Lellis di Bucchianico, in alcune circostanze la signora si era rivolta alla parrocchia per chiedere degli aiuti di natura economica.