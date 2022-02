Bullismo, 15enne accoltella al fegato compagno violento. "Non ne potevo più"

Vittima di bullismo si ribella: coltellata al fegato al compagno violento

Brutto episodio di violenza in una scuola di Rimini. Un ragazzino di 15 anni vittima di bullismo ha deciso di vendicarsi del suo compagno di classe. Ha portato in aula un coltello a serramanico e appena il suo rivale si è avvicinato e ha iniziato ad insultarlo come sempre, - si legge sulla Stampa - ha estratto l'arma e accoltellato al fegato il suo coetaneo. Non se n’era accorto nessuno, perché anche la violenza dei più piccoli può nascondersi nel suo insostenibile silenzio. Nemmeno un grido, un rumore? "Sì, forse sì", hanno detto i compagni di classe. Il ragazzo ferito è corso dal professore tenendo la mano sul fianco insanguinato: "Guardi, cosa mi ha fatto". Immediato l'intervento dell'ambulanza e il trasporto al pronto soccorso. Il ragazzino non è in pericolo di vita, il fegato è stato solo sfiorato, per lui una prognosi di 40 giorni.

Nell’aula vuota - prosegue la Stampa - quando sono entrati gli agenti c’era solo questo ragazzo di 15 anni con la sua faccia da bambino che piangeva a dirotto, senza riuscire a fermarsi: "Continuava a umiliarmi, non mi lasciava in pace". Racconta di molestie continue, di dispetti, prese in giro, offese, derisioni a sfondo sessuale. Allora questa mattina ha preso un coltello a serramanico da casa e se l’è portato dietro. Dice che voleva solo difendersi, ma che appena arrivato l’altro ha ricominciato come sempre, e non ci ha più visto. I compagni di classe avrebbero confermato la sua versione. La preside, Franca Berardi, invece, cerca di minimizzare. I due ragazzi, innanzitutto: la vittima è solo uno «molto infantile, che si diverte a fare dei dispetti». L’altro è un tipo chiuso, che sta parecchio sulle sue. «Non è vero che il bullismo sia all’origine di quanto accaduto".

