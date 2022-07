Cadavere decapitato nel Forlivese: fermato il fratello della vittima

Un agricoltore forlivese è stato trovato decapitato in un dirupo, tra gli indagati il fratello della vittima

L'arresto odierno di Daniele Severi, fratello del 53enne Franco, l'agricoltore trovato decapitato a Civitella di Romagna, nel Forlivese, è l'epilogo di lunghe, difficili e minuziose indagini condotte dai carabinieri del comando di Meldola, coordinati dal sostituto procuratore Federica Messina. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 giugno in un dirupo, non distante dalla sua abitazione, con un taglio netto all'altezza della gola. La testa ancora oggi non è stata trovata.

Prove determinanti per il provvedimento emesso oggi sono state alcune tracce ematiche che i Ris hanno rinvenuto sulle scarpe dell'uomo e nella sua vettura. Inoltre i detective hanno acquisito alcune immagini delle telecamere di sicurezza di una stazione di rifornimento le quali hanno inquadrato una vettura del tutto simile a quella dell'indagato in un orario compatibile col decesso. Secondo quanto emerso, l'arrestato aveva rapporti pessimi con tutti i suoi fratelli e in particolare con Franco. Il movente potrebbe essere di tipo economico: in famiglia c'erano dissapori nati dopo la morte del loro padre.