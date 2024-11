Caivano, sgombero di 36 case occupate. Gente in strada e urla alla polizia: "Jatavenne". In 419 denunciati per abusivismo

Caivano, iniziato lo sgombero delle case occupate. Scontri abitanti-polizia

Il governo Meloni si è impegnato per la riqualificazione del Parco Verde di Caivano a Napoli, una delle zone più degradate del capoluogo campano. La premier e vari ministri sono stati più volte in quell'aerea e hanno promesso interventi. Dalle parole ora si è passati ai fatti. Questa mattina, infatti, sono iniziati gli sgomberi delle case occupate. L'operazione è stata disposta dalla procura di Napoli Nord: si tratta solo di una prima tranche, dal momento che l'autorità giudiziaria ha individuato ben 240 casi di possesso illegale delle unità abitative, contestando a 419 persone il reato di occupazione abusiva. La gente che occupava illegalmente è scesa in strada, si registrano urla contro la polizia degli abitanti della zona, che tentano di impedire in tutti i modi agli agenti di accedere agli appartamenti: "Jatavenne".

Il complesso delle case popolari del Parco Verde di Caivano è stato sotto i riflettori per una serie di drammatici episodi di cronaca, ultimo dei quali, nel 2023, lo stupro di due cuginette da parte di un branco di assalitori, in gran parte minorenni. Gli sgomberi odierni, fa sapere l'autorità giudiziaria, riguardano casi in cui non è possibile attuare procedure di regolarizzazione, a causa delle posizioni reddituali oppure dei precedenti penali degli occupanti.

Caivano, Meloni: "Partita la fase della riqualificazione"

"Oggi lo Stato mantiene un altro impegno preso coi cittadini. In occasione dell'inaugurazione del nuovo Centro 'Pino Daniele', avevamo annunciato che il lavoro del Governo a Caivano non era affatto concluso e che sarebbe andato avanti. Così è stato. Oggi è iniziata la fase 2 del programma di riqualificazione e rigenerazione urbana portato avanti negli ultimi 15 mesi, con lo sgombero degli alloggi occupati abusivamente al Parco Verde da soggetti condannati per reati di camorra". Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Ringrazio la Prefettura di Napoli, la magistratura, la struttura commissariale, le Forze di polizia e tutti gli operatori coinvolti nell'operazione di oggi, passo determinante per restituire dignità ai cittadini perbene e oneste di Caivano - aggiunge la premier nella dichiarazione -. Siamo già al lavoro, anche grazie ad una sinergia tra pubblico e privato, per raggiungere il prossimo obiettivo, che è la riqualificazione degli immobili del Parco Verde"