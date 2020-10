Calenda, la moglie con tumore e leucemia."Guarita, mi hanno donato il midollo"

E' uscita dall'incubo la moglie di Carlo Calenda, colpita da una duplice tremenda malattia nel 2017. Aveva contratto la leucemia e il tumore al seno in contemporanea. L’angelo che l’ha restituita alla vita non ha un nome né un volto. Ma quel ragazzo di 19 anni - si legge sul Corriere della Sera - che le ha donato, per puro gesto di altruismo, il midollo osseo, unica speranza che le era rimasta per vincere la leucemia, è sempre lì con lei. "La prima lettera che mi ha mandato l’ho incorniciata ed è sul comodino. Ogni sera, prima di coricarmi, le rivolgo uno sguardo di gratitudine".

Violante Guidotti Bentivoglio, moglie del leader di Azione, si è scambiata 4-5 lettere attraverso gli ospedali con questo ragazzo, - prosegue il Corriere - ma deve soprattutto a se stessa, alla sua energia, alla sua caparbia determinazione, se la discesa in una terribile combinazione leucemia-tumore al seno si è trasformata nella risalita fino a una nuova dimensione di vita che la vede testimonial impegnata ad aiutare con il suo esempio chi sta affrontando i tornanti della malattia. Violante Guidotti Bentivoglio mette la sua storia a disposizione. Va in tv e racconta. E batte continuamente su un tasto: la prevenzione. «È il solo modo di ridurre i casi e le conseguenze di quelli che vengono scoperti ».