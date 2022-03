Calenda: "Scopro dai social che mia figlia va in Ucraina. Troppo indipendente"

Tay Calenda va in Ucraina e il padre lo scopre su Twitter: "Ecco a cosa servono i social"

"Vedi a cosa servono i social? A scoprire che tua figlia è diretta al confine ucraino. È che l'abbiamo cresciuta un tantino troppo indipendente". Cosi' in un tweet il leader di Azione Carlo Calenda riferendosi alla figlia, Tay Calenda, fotografa, che in un post racconta: "In Polonia abbiamo incrociato dei camion del #comunedifucecchio che probabilmente vanno come noi alla frontiera con l'Ukraina".

Tay Calenda, da fotografa, era già stata coinvolta nelle rivolte di Parigi del novembre 2020 contro la legge sulla sicurezza, e in quell'occasione era stata picchiata dalla polizia francese (ne avevamo parlato qui).

Vedi a cosa servono i social? A scoprire che tua figlia è diretta al confine ucraino. È che l’abbiamo cresciuta un tantino troppo indipendente. https://t.co/FRGWtXFQx8 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) March 10, 2022

