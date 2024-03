Campa cavallo che l'erba cresce/Schillaci: "Priorità sanità? Abbattere liste"

Schillaci: "Priorità della sanità? Abbattere le liste d'attesa"

"Il sistema sanitario nazionale è formato dal pubblico ma anche dal privato convenzionato. Se si guardano i dati Ocse sulle liste d'attesa, che sono il problema più annoso, si nota come l'Italia sia ai primi posti in Europa per certe prestazioni. Riammordernando il Sistema Sanitario Nazionale e abbattendo le liste d'attesa, cosa che stiamo facendo anche con un piano accurato, con la collaborazione di stakeholder e Regioni, penso che potremo migliorare il Servizio Sanitario riducendo il problema più brutto delle liste d'attesa. Già dal 2017 i dati Istat certificano che l'aspettativa di vita è legata al censo. Questo è inaccettabile", ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine della presentazione del 21esimo rapporto di Aiop sul Sistema Sanitario Nazionale, realizzato il collaborazione con il Censis e intitolato "Reinventiamo il Servizio Sanitario. Come evitare la deriva di una Sanità per Censo".