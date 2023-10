Campi Flegrei, forte terremoto. "Non ci dicono la verità": gente spaventata

Campi Flegrei, la terra trema ancora. Ecco perchè il fenomeno continuerà a lungo

Adesso la gente ha davvero paura, la situazione ai Campi Flegrei si complica. Ieri sera c'è stata l'ennesima scossa di terremoto di magnitudo 4 e questa volta ha anche provocato danni. Sono caduti calcinacci da alcuni palazzi a Napoli e sono finiti sulle auto parcheggiate. Le persone anche questa volta si sono riversate in strada ma adesso gli abitanti sospettano che le autorità nascondano qualcosa: "Abbiamo paura, non ci dicono la verità". Negli attimi subito dopo il terremoto, riporta intanto l’Ansa, il centralino dei Vigili del fuoco di Napoli è stato letteralmente preso d’assalto dalle telefonate di centinaia di cittadini spaventati.

Numerose le segnalazioni, anche se in molti casi a motivare le chiamate è stata in primis la paura. Un’angoscia crescente nell’area, dopo settimane di scosse, cui ora si mescola anche la rabbia della gente di Pozzuoli. "Mi sembrava che la casa crollasse", ha detto un uomo allarmato sceso in strada. Il direttore dell’Osservatorio Vesuviano Mauro De Vito ha detto ai microfoni di Canale 21 che "si è trattato di un terremoto superficiale, le persone lo hanno sentito bene soprattutto nell’area di Agnano, più vicina all’epicentro. Ci aspettiamo anche altri eventi, ma al di là di qualche calcinaccio caduto, allo stato non sembra ci siano danni importanti alle strutture". Per Di Vito "l’attività sismica prosegue e proseguirà. Su questo nessun dubbio. Il sollevamento del suolo continuerà".