Duplice omicidio nel modenese: uccide madre e fratello a coltellate. Fermato

Vignola (Modena), madre e figlio accoltellati. Arrestato il secondo figlio

Un uomo ha ucciso a coltellate la madre e il fratello a Vignola (Modena). A scoprire i due cadaveri all'interno di un'abitazione in via Torino sono stati i carabinieri accorsi sul posto dopo che i vicini di casa avevano dato l'allarme, intorno alle 21.30, riferendo di aver sentito urla compatibili con una lite.

L'autore del duplice omicidio sarebbe già stato individuato: Uber Capucci, 67enne, secondogenito della vittima, Anna Malmusi, 88, e fratello minore di Emore Cappucci, 66. L'uomo, ritenuto responsabile della morte della madre e del fratello, è stato portato via dal luogo del delitto in ambulanza, e si troverebbe al momento ricoverato in ospedale a Baggiovara. Il killer è stato rinvenuto in completo stato di choc, e secondo gli inquirenti, avrebbe anche provato a togliersi la vita.

Le indagini in corso da parte dei militari di Sassuolo stanno cercando di ricostruire la dinamica e il movente che abbia potuto scatenare la lite. Si pensa a una complicata situazione familiare che andava avanti da molto tempo.

LEGGI ANCHE: 17enne accoltellata a Brindisi. “Paolo non ha mai fatto niente"