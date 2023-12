Cancro, tossici, difettosi. I prodotti tolti o sanzionati dalla UE oggi

L’attenzione ai prodotti che compriamo ci salva la vita. Ecco perché bisogna conoscere bene ciò che usiamo

L’Unione Europea segnala ogni giorno i prodotti pericolosi o difettosi non alimentari o i lotti che lo sono e circolano nel mercato comune. Un servizio molto importante per i consumatori europei. Ma questi prodotti in casi eccezionali vengono segnalati sui giornali, anche se sono di larghissimo consumo. Oggi però è possibile acquistarne da internet da siti di ogni provenienza, anche quelli che il consumatore italiano non trova nel mercato interno. In nessun modo quanto descritto va a inficiare la qualità dei marchi segnalati. In alcuni casi, per difetti, ed è in tanti normale che al produttore possa accadere, vengono ritirati dal mercato dalle case produttrici. Ma finiscono per vari motivi su mercati paralleli.

Da questa settimana con Affaritaliani approfondiremo l’argomento mostrandovi gli ultimi alert europei sui prodotti di largo consumo che sono stati bloccati o che hanno ricevuto misure ed interventi restrittivi, i lotti indicati, il motivo, utilizzando le diciture del sistema europeo.

Abito da principessa cosplay di Halloween per ragazze fantasia festa di carnevale. Tipo/numero di modello LF50171052QLVC100





La produzione è di provenienza dalla Repubblica popolare Cinese

Descrizione del rischio: “Il prodotto presenta una concentrazione eccessiva di bis (pentabromofenil) etere (decaBDE) (valore misurato fino a 5205 mg/kg). Il decaBDE potrebbe causare difetti comportamentali dello sviluppo neurologico ed è molto persistente e bioaccumulabile, rappresentando un rischio per l'ambiente e la salute umana”. Rimozione di questo elenco di prodotti da parte del mercato online

Automobile Proace City della Toyota. Date di produzione

03/03/2023 – 26/07/2023. Omologazione/modello CE e2*2007/46*0686*14; e2*2007/46*0685*13 ; e2*2007/46*0685*14 ; e2*2007/46*0686*16 ; e2*2007/46*0685*16 ; e2*2007/46*0686*18





Codice di richiamo aziendale CI23-041

Descrizione del rischio: “A causa di un errore nel software di calibrazione specifico dell'elettronica centralina controllo motore (ECU), potrebbe essere indicato un valore errato quando il i dati vengono elaborati dal veicolo. Ciò potrebbe causare ossido di azoto (NOx) emissioni superiori ai limiti normativi. NOx eccessivo. Le emissioni rappresentano un rischio per l’ambiente”. Richiamo del prodotto da parte degli utenti finali

Balsamo per le labbra. Lucidalabbra fruttato. Paese di origine. Repubblica popolare cinese. Tipo di rischio: sostanze chimiche Soffocamento. Tipo/numero di modello 597224. Codice a barre 8436025307503





Descrizione del rischio: “Il prodotto è facilmente confondibile con prodotto alimentare ed il picciolo della ciliegia si stacca facilmente. Un bambino può metterlo in bocca e soffocare. Inoltre il prodotto contiene sostanze odorifere allergeniche, non menzionate nell'elenco degli ingredienti”. Ritiro del prodotto dal mercato

Apparecchi e apparecchiature elettriche. Cuffie: e1st trådlösa hörlurar compatibile con Bluetooth.

Paese di origine: Svezia





Descrizione del rischio: “Le saldature presenti nel prodotto presentano un'eccessiva concentrazione di piombo. (valore misurato:fino all'80 % in peso). Il materiale plastico del prodotto presenta una concentrazione eccessiva di bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) e dibutilftalato (DBP) (valori misurati: fino a 0,92 % e 1,04 % in peso, rispettivamente). Il prodotto presenta una concentrazione eccessiva di paraffine clorurate a catena corta (SCCP) (valore misurato:fino a 2,37 % SCCP in peso). Il piombo rappresenta un rischio per l’ambiente. Gli ftalati possono nuocere alla salute dei bambini, causando possibili danni al loro sistema riproduttivo. Le SCCP persistono nell'ambiente, sono tossiche per gli organismi acquatici a basse concentrazioni e si bioaccumulano nella fauna selvatica e nell'uomo, rappresentando un rischio per la salute umana e l'ambiente. L'esposizione prolungata ad essi attraverso la pelle può causare il cancro”. Ritiro del prodotto dal mercato

Anelli. Anelli retrò. Paese di origine: Repubblica popolare cinese

Descrizione del rischio: “Il prodotto presenta una concentrazione eccessiva di cadmio (valore misurato:78 % in peso). Il cadmio è dannoso per la salute umana perché si accumula nel corpo, può danneggiare i reni e le ossa e può provocare il cancro”.





Rimozione di questo elenco di prodotti da parte del mercato online.

Schiuma doccia. Crema di latte nutriente Malizia, Schiuma doccia, 300 ml. Paese di origine: Italia. Numero di lotto B08ED030423 Codice a barre 8003510010837

Descrizione del rischio: “Secondo l'elenco degli ingredienti il ​​prodotto contiene 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldeide (BMHCA), che è vietata nei prodotti cosmetici. BMHCA può danneggiare il sistema riproduttivo, può nuocere alla salute del feto e può causare sensibilizzazione cutanea”. Divieto di commercializzazione del prodotto e di eventuali misure accompagnatorie

Sapone liquido per le mani Palmolive, Numero di lotto 1014IT10219*B Codice a barre 8003520012906.

Paese di origine Italia: Descrizione del rischio: “Secondo l'elenco degli ingredienti il ​​prodotto contiene 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldeide (BMHCA), che è vietata nei prodotti cosmetici. BMHCA può danneggiare il sistema riproduttivo, può nuocere alla salute del feto e può causare sensibilizzazione cutanea”. Divieto di commercializzazione del prodotto e di eventuali misure accompagnatorie.

Sapone liquido Avena e latte di riso, Vidal, numero di lotto

14161-060992, codice a barre 8008970000718. Paese di origine:

Italia. Descrizione del rischio: “Secondo l'elenco degli ingredienti il ​​prodotto contiene 2-(4-terz-butilbenzil) propionaldeide (BMHCA), che è vietata nei prodotti cosmetici. BMHCA può danneggiare il sistema riproduttivo, può nuocere alla salute del feto e può causare sensibilizzazione cutanea”. Divieto di commercializzazione del prodotto e di eventuali misure accompagnatorie