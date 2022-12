Cani e botti di Capodanno: ecco come fare la sera del 31 dicembre

Capodanno, come proteggere i cani: i consigli degli esperti

Capodanno può essere una festa molto divertente per le persone, ma non per i cani, che soffrono tremendamente i rumori provocati da botti e fuochi d'artificio. L'app Doggami fornisce alcuni utili consigli per tranquillizzarli, evitando ai nostri amici pelosi di finire l'anno in preda al panico.

Capodanno, come proteggere i cani: meglio stare al chiuso



Se il cane ha paura dei botti, è meglio se resta in casa con te. Lasciarlo legato fuori sarebbe pericoloso: se è agitato, Fido rischia di farsi male tirando troppo la catena. Anche il balcone non è un posto troppo sicuro per lui durante le feste. Al caldo il tuo cucciolo ritroverà la serenità, circondato dai suoi giocattoli preferiti e con le ciotole di acqua e cibo a portata di zampa. Magari non avrà voglia di giocare o di mangiare, ma l’ambiente familiare lo aiuterà a rilassarsi. Assicurati che non possa uscire liberamente di casa: se sente i petardi, il tuo cane d’istinto tenderà a fuggire più lontano possibile dal pericolo.



Capodanno, come proteggere i cani: bisogna distrarli



L’ideale sarebbe tenere occupato il tuo amico a quattro zampe finché non prende sonno, anche se a ogni nuovo petardo sarà tentato di uscire dalla cuccia per cercare conforto. Se giochi con il tuo cane, riuscirai sicuramente a fargli dimenticare i botti. Bastano una pallina o un peluche per distrarre Fido per il tempo necessario.

Capodanno, come proteggere i cani: trasmettere sicurezza

Quando i botti si fanno sentire, è importante mostrarti sicuro e sorridente, così Fido capirà che la situazione è sotto controllo. Stabilisci un contatto fisico con lui per rassicurarlo con la tua presenza. Considera però che, se esageri con le coccole e con gli atteggiamenti protettivi, il tuo animale può convincersi definitivamente che c’è qualcosa che non va.

Capodanno, come proteggere i cani: filo diretto con gli specialisti

Sono giorni di festa un po’ per tutti, ma se il tuo cucciolo non riesce a calmarsi, chiama d’urgenza il tuo veterinario di fiducia. Anche perché a volte, dietro la fobia per i botti, può esserci un trauma più complesso. In questi casi le tue coccole non bastano, servono le competenze di un comportamentista.