Carabiniere ferito, l'aggressore 16enne: "L'ho accoltellato per scappare"

Carabiniere ferito, l'idea della rapina nata al parco: "Io sono esperto"

Risolto il caso dell'aggressione ai danni di un carabiniere fuori servizio in una farmacia di Torino, accoltellato per 4 volte all'addome e ricoverato in ospedale, il militare dopo una notte in terapia intensiva adesso è fuori pericolo. A colpirlo - si legge sulla Stampa - è stato un ragazzino di 16 anni, che poi si è costituito, complice dell'ideatore del piano, un amico dei giardinetti di 18 anni. "Facciamo una rapina, io sono esperto", avrebbe detto. Ma in realtà era stato beccato a rubare quando era minorenne e sottoposto ad un provvedimento del tribunale. Prima della rapina, si è divertito l’altro ieri a sgommare con lo scooter tra i viali delle case popolari. «Portava in giro le ragazzine. Per poco non mi ha investito mentre gettavo l’immondizia. Li ho rimproverati e mi hanno guardato male» racconta una donna.

L'aggressore sedicenne - prosegue la Stampa - è stato il primo a crollare. La rapina è avvenuta intorno alle 19 di lunedì: tre minuti di adrenalina e follia. Cinque ore dopo era già negli uffici del comando provinciale dei carabinieri, di fronte al procuratore per i minorenni. "Ho preso il coltello pensando di tagliare la manica del giubbotto, perché lui mi teneva il braccio. In quel momento ero spaventato, volevo solo scappare, mi sentivo tirare. Non so spiegare il motivo perché l’ho fatto. Sono distrutto, disperato, chiedo scusa a quel carabiniere, non volevo finire in questo casino". I genitori del ragazzo sono disperati. "Siamo sconvolti" dice il papà. "Vorremmo incontrare la famiglia del carabiniere e chiedere scusa. Nostro figlio è un bravo ragazzo si è fatto trascinare. Non si è reso conto di quello che stava facendo". Vincenzo, il papà del complice, uscendo ieri sera dagli uffici della procura, si mostra in lacrime. "Non smetto di piagere".

