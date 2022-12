Caramella, il nuovo singolo di Paola Turci tra canne, trap e il suo matrimonio

"Caramella", esce il nuovo singolo di Paola Turci

Il nuovo singolo della cantautrice è un racconto senza filtri e ironico di vita e musica. "È una riflessione sulle contraddizioni, sulla superficialità dei giudizi", dice l'artista sui social. Una “Caramella” da scartare per trovarci dentro una Paola Turci inedita, tra antiproibizionismo e svolta trap.

Il nuovo singolo della cantautrice romana, che anticipa il suo nuovo progetto discografico indipendente e segna il suo ritorno sulla scena musicale dopo tre anni dal suo ultimo album “Viva da morire”, è stato scritto dalla stessa Paola con Giuseppe Anastasi e Diego Calvetti (che ne ha curato anche la produzione) e segna un capitolo decisamente nuovo nella produzione dell'artista che si racconta senza filtri, con riferimenti che sembrano alludere al clamore suscitato dalla sua unione civile con Francesca Pascale.

Il videoclip di Caramella

"È una riflessione sulle contraddizioni, sulla superficialità dei giudizi. Anche sulla musica, sulle parole con cui si gioca e ci si diverte. Noi ci siamo divertiti molto a scriverla. E questo è solo l’inizio", scrive Turci sui social annunciando l'uscita.

"Io sono quella che non impone niente a nessuno - recita l'incipit del brano - democratica sempre, se non sei convinto allora stai zitto. Io sono quella a cui non piace per niente apparire o vendermi ad ogni costo, oggi ho fatto una foto e quasi quasi la posto". Più avanti anche il riferimento antiproibizionista: "Il fumo è una condanna ma ora passami la canna".