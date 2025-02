San Valentino anche per i detenuti: prime stanze dell'amore per l'intimità con mogli e fidanzate

Carceri, arrivano le stanze dell'amore per i detenuti. La decisione dei giudici

Da tempo si parlava della possibilità per i detenuti di poter fare sesso in carcere in appositi luoghi dedicati, le famose stanze dell'amore, adesso, proprio in concomitanza con San Valentino, la festa degli innamorati, sono diventate realtà. A due detenuti dei carceri di Terni e Parma è stato concesso - riporta Il Resto del Carlino - di incontrare le rispettive compagne e avere un po' di intimità. In entrambi i casi il permesso è stato accordato dopo un reclamo presentato dagli stessi detenuti, che avevano chiesto di poter incontrare senza supervisione le proprie fidanzate.

All'inizio c'era stato un rifiuto da parte delle due prigioni in questione. Seguiti dai propri avvocati, i detenuti hanno intrapreso due azioni legali durate mesi, al termine delle quali i magistrati di sorveglianza competenti (cioè i magistrati incaricati di vigilare sull'organizzazione delle carceri e di disciplinare la vita quotidiana delle persone detenute) hanno ordinato alle due carceri di attrezzarsi entro due mesi per permettergli di avere colloqui intimi con le proprie partner. Questo via libera è naturalmente un segnale e presto potrebbe anche cambiare la regola a livello nazionale, anche se per ora i giudici hanno deciso di analizzare i singoli casi.