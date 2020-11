Cardarelli, video choc: indaga la procura, e l’autore chiede scusa su Fb

La lente di ingrandimento della Procura sul caso del paziente di 84 anni morto nel bagno dell'ospedale Cardarelli di Napoli e filmato in un video choc che ha ripreso il cadavere dell'uomo rannicchiato sul pavimento. Le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato Arenella, coordinati dal vicequestore Angelo La Manna, mentre il pm Liana Esposito ha disposto il sequestro della salma per effettuare l'autopsia. Nello specifico gli inquirenti sono a lavoro per verificare se ci siano state eventuali colpe nell'assistenza dell'anziano e per far luce anche sulla questione del video.

"Un uomo disturbato, che nel breve tempo nel quale è stato ricoverato ha tenuto un comportamento ossessivo". Il primario del pronto soccorso Obi del Cardarelli di Napoli, Fiorella Paladino, definisce così Rosario La Monica, l'autore del video che ritrae un uomo morto nel bagno dell'Area sospetti dell'ospedale. “È molto triste che quest'uomo abbia approfittato di ogni istante nel quale aveva modo di essere solo per portare avanti la sua ossessione - aggiunge - usando la sofferenza di altri pazienti e il nostro ospedale quasi come un set per girare video che ha poi postato sui social. È difficile e doloroso commentare le dichiarazioni di Rosario La Monica. Più volte le nostre infermiere hanno dovuto chiedere a quell'uomo di allontanarsi dalla strumentazione medica e dai monitor di sorveglianza di altri pazienti".

Paladino definisce "del tutto false" le accuse mosse sui social dall'uomo. "Tutto il personale del pronto soccorso - sottolinea - si sottopone a turni massacranti per fronteggiare il continuo arrivo di pazienti".

"Chiedo scusa ai familiari, ma non sapevo cosa fare, non era mia intenzione far vedere loro la morte del padre, ma solo che chi è vecchio è destinato a morire, perché se vai in ospedale e hai un infarto pensano prima ai pazienti Covid e se non hai il Covid lo prenderai sicuro". È quanto scrive su Facebook Rosario La Monica, che si definisce l'autore del video che ritrae il paziente privo di vita nel bagno dell'Area sospetti dell'ospedale Cardarelli di Napoli.

Nel post La Monica, che secondo quanto ha appreso Agi è stato davvero ricoverato nel nosocomio e poi dimesso, chiarisce di essere positivo al Covid e di essere nel frattempo tornato a casa "perché non ho la polmonite e il virus devo curarmelo a casa". A pubblicare per primo il video sui social sarebbe stato il consigliere della IX municipalità di Napoli, Agostino Romano.

Parlando con Fanpage, Romano spiega che il video sarebbe stato girato da uno dei pazienti del nosocomio napoletano e di averlo ricevuto intorno alle 16,30 da "un amico fidato", che gli chiedeva di darne diffusione sui social. "Ho deciso di pubblicarlo per far vedere a tutti quello che stiamo vivendo a Napoli e in Campania - dice - non per colpevolizzare medici e infermieri. Ma se fossi stato io la famiglia di quel poveretto avrei ringraziato chi lo ha messo in rete, perché l'ho aiutato a fare chiarezza su una morte che ha molti punti oscuri".