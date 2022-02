Caserta, schiaffi e bimbi strattonati all'asilo: arrestate tre maestre

Caserta, arrestate tre maestre: schiaffi, strattoni, urla e modi violenti contro i bambini all'asilo

È quanto emerso dall'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere su un asilo di Casapulla, in provincia di Caserta. L'inchiesta ha portato agli arresti domiciliari, per maltrattamenti pluriaggravati, tre maestre dell'istituto. Si tratta di una di 25 anni, in servizio da appena due mesi, e due 50enni, che lavoravano nella scuola dell'infanzia da tempo.

I fatti risalgono allo scorso autunno. Dalle ricostruzioni delle indagini sono risultate essere state messe in atto "reiterate condotte di violenza fisica e psicologica, nonché gravi omissioni nella cura e assistenza", con maltrattamenti "sistematici".

Tutto è partito dalla denuncia di una madre di due bimbe della scuola ai carabinieri. In particolare la più grande delle due bimbe aveva raccontato al genitore di essere stata imboccata con violenza dalle maestre durante la mensa. La madre ha poi scoperto che lo stesso trattamento veniva riservato anche alla più piccola.

