Caso Pierina, Louis scarica Manuela: "E' finita. Ho scelto mia moglie". VIDEO

Resta un mistero il delitto di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini oltre nove mesi fa. Ad oggi l’unico indagato è il vicino di casa, Louis Dassilva, il quale intratteneva una relazione extraconiugale con la nuora della vittima, Manuela Bianchi. E doveroso, ora, sembra l’utilizzo del passato, considerato uno degli ultimi messaggi inviati dal 35enne senegalese all’amante, fatto ascoltare durante l’ultima puntata della trasmissione “Quarto grado”, su Rete 4.

"Buongiorno Manu, spero che ti trovi bene dove stai ascoltando questo vocale. Allora, ho deciso di mandarti questo vocale perché così sai che l’ho registrato io e l’ho mandato io. Io ti volevo dire, far capire che fino adesso io ho sempre cercato di trovare o fare qualcosa di giusto, soprattutto per via della tensione che c’è adesso tra di noi, tra le due famiglie.

Ho sempre cercato di gestire mia moglie, di farla ragionare, però anche a te devo dire che è il momento di fare basta. Non ho mai avuto occasione di parlarti, e la situazione è andata fuori mano… . Qualunque cosa succede, che succedeva e che c’era tra le famiglie, tra di noi tutto è finito. Tutto è finito. Io ho scelto di stare con la Valeria. Ti dico, la relazione di buon vicinato, la relazione di qualsiasi cosa… Louis non esiste più, è sparito, è finito. Io amo mia moglie, sto con lei. Punto e basta".