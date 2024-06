Pierina, incidente probatorio al via. Louis "sereno" sulla storia con Manuela: parla con Affari l'avvocato dell'indagato

Rimane ancora l’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, Louis Dassilva, vicino di casa della 78enne uccisa con 29 coltellate nel garage di casa sua oltre nove mesi fa. Gli elementi su cui si basa l’impianto accusatorio non sono ancora noti, ma spaziano dalle contraddizioni del 34enne senegalese alla relazione extraconiugale dell’uomo con la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, che potrebbero far propendere per il movente passionale. Per il momento due sono i dati certi: l’accoglimento della richiesta di incidente probatorio avanzata dal pool difensivo di Louis, formato dall’avvocato Riario Fabbri e dalla sua consulente, la criminologa Roberta Bruzzone, e l’interrogatorio fiume di martedì 25 giugno a cui Louis è stato sottoposto. Un interrogatorio durato quasi 10 ore in cui, ha spiegato proprio l’avvocato Fabbri ad Affaritaliani.it, “Louis ha avuto modo di chiarire una serie di aspetti ma sempre mantenendosi in linea con quanto già affermato”. Di poche parole all’uscita dalla Questura, Dassilva è “sereno, come del resto è dall’inizio di questa vicenda”. Durante l’interrogatorio, ha continuato l’avvocato Fabbri, “Louis ha parlato non solo dei giorni dell’omicidio, ma ha risposto anche a domande sulla sua relazione extraconiugale con Manuela, che però continuiamo a sostenere essere estranea al delitto”. A fargli eco la criminologa Bruzzone, che ha specificato: "Louis non era innamorato di Manuela".

Niente da dichiarare, per il momento, sulle presunte contraddizioni di Louis, che avrebbe avuto un lapsus nel dire - in un’intervista - di aver visto il corpo di Pierina (rinvenuto all’alba, ndr) la sera. “Non ne siamo a conoscenza - ha commentato Fabbri - ma il mio assistito ha precisato una serie di elementi nel corso dell’interrogatorio che rafforzano la sua estraneità ai fatti”.

Domani in camera di consiglio avverrà il conferimento dell’incarico al consulente tecnico, il professor Emiliano Giardina dell’Universita’ Tor-Vergata di Roma, per lo svolgimento dell’incidente probatorio. “Ovviamente abbiamo suggerito dei quesiti, che verranno valutati dal giudice e dal consulente”. Gli accertamenti riguarderanno il materiale biologico rinvenuto sulla scena del delitto sugli indumenti e gli effetti personali di Pierina, oltre che su tracce ematiche ritrovate in casa di Louis e della moglie Valeria Bartolucci, insieme ad un bisturi ed un coltello. Il tutto accompagnato da una comparazione con il Dna dell’unico indagato.