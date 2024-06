Pierina, il lapsus di Louis: "Ho visto il corpo (trovato all'alba) la sera"

Omicidio Pierina Paganelli, il lapsus di Louis: "Quando ho visto il corpo la sera..." (ma il cadavere viene trovato all'alba)

Si è concluso ieri sera, dopo quasi 10 ore, l’interrogatorio di Louis Dassilva nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli a Rimini. Il 34enne senegalese, vicino di casa della 78enne colpita con 29 coltellate, è l’unico indagato. La difesa dell’uomo ha ottenuto che vengano eseguiti con la formula dell’incidente probatorio e gli incarichi peritali saranno assegnati tra pochi giorni, in previsione di un avvio dell’iter intorno ai primi di luglio.

Nella narrazione del senegalese, però, molte sono le contraddizioni, e anche un presunto lapsus, nel quale farebbe riferimento alla scioccante immagine del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli parlando della “sera” e non della mattina, come invece ufficialmente ricostruito a verbale anche da Manuela Bianchi (fu lei a scoprire il corpo della suocera poco dopo l’alba del 4 ottobre scorso): “Quella sera – le parole di Louis Dassilva durante un’intervista a "Pomeriggio 5" –, quando ho visto quell’immagine, quando era sotto il garage…". Solo una delle tante contraddizioni di Louis, che gli inquirenti dovranno attenzionare per cercare di venire a capo dell'omicidio di Pierina.