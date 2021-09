Caso Pipitone, Perrino a Ore 14: “Angioni dica tutta la verità"

Caso Pipitone, Perrino a Ore14: "Angioni dica tutto quello che sa, senza verità a puntate"

Nella puntata di giovedì 17 settembre 2021 il direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è stato nuovamente ospite di “Ore 14”, striscia quotidiana di attualità, cronaca, inchieste e informazione condotta da Milo Infante su Rai Due.

A tenere banco è stato ancora il caso-Denise Pipitone, sul quale la famiglia della bambina smarrita attende risposte da ben 17 anni: "In questo momento possono arrivare elementi interessanti dalla dottoressa Angioni, in particolare dal suo comportamento che già ieri ho definito alquanto sconcertante”, ha detto Perrino.

Il direttore di affaritaliani,it ha evidenziato come l’ex pm incaricata di seguire il caso “ci sta esponendo a una verità a puntate, tra l'altro una verità parziale, perché pare che la verità 'vera' l'abbia consegnata ai magistrati in un interrogatorio segreto”.

Su questi temi, Perrino ha incalzato l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della famiglia: “Allora io le domando: qual è stato, per esempio, il ruolo della dottoressa Angioni nella prima parte, nella parte più importante dell'inchiesta? Lei che giudizio dà di quel periodo".

"Secondo – ha proseguito Perrino – perché la dottoressa Angioni è stata trasferita in Sardegna sottraendole l'inchiesta, tra l'altro (apprendo oggi) in un ruolo secondario, cioè è andata a fare il magistrato del Lavoro, quindi sembrerebbe quasi una dequalificazione?".

Il direttore di affaritaliani.it ha poi rivolto a Frazzitta una terza domanda: “Perché, se lei ha chiesto di lasciare questa inchiesta, oggi è così sensibile e continua, in sostanza, a fare la Pubblico Ministero di riserva? Perché insiste? Soprattutto, perché lo fa con queste notizie che a volte non risultano fondate? Avvocato, lei che è nelle condizioni di rispondere in una posizione obiettiva, come stanno davvero le cose?”

"Io credo che tutti dobbiamo essere caratterizzati dal buonsenso ogni volta che diamo la nostra idea”, ha replicato Frazzitta. “Io su questo tema ho avuto modo di parlare direttamente con la dottoresssa e ciò rimane nel segreto del nostro colloquio. Io invito tutti al buonsenso".