Caso Suarez: "Bisogna farlo passare, questo guadagna 10 milioni all'anno"

Il caso di Luis Suarez continua a tenere banco. Le indagini della Gdf hanno fatto emergere delle intercettazioni telefoniche che lasciano poco spazio ai dubbi, nonostante il calciatore uruguaiano non fosse preparato "Non spiccica na parola", l'intento era quello di farlo passare perchè "guadagna 10 milioni all'anno".

Domande fornite in anticipo e voto concordato ancora prima «dell’esame farsa» - si legge sulla Stampa - inchiodano cinque persone dell'Università di Perugia, indagate a vario titolo per rivelazione di segreti d’ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Si tratta del rettore dell’università, Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, l’esaminatore Lorenzo Rocca, Stefania Spina, la professoressa incaricata di preparare Suarez per il test, e Cinzia Campagna, che aveva il compito di predisporre l’attestato di livello B1 per il centravanti uruguaiano in predicato di passare dal Barcellona alla Juventus. A parte il fatto che quest’ultima ha dovuto fare un passo indietro per la difficoltà di Suarez ad ottenere la cittadinanza italiana entro il 5 ottobre, indispensabile per avere un calciatore in quota comunitaria, la società bianconera risulta estranea alle indagini.

La Camagna dice: «Esatto, io lo faccio preparare - si legge sulla Stampa - ma devo attendere l’anagrafica, quando una volta che si è inserito, io posso metterci il voto. Mi dici tu che voto ci do e via». E Rocca suggerisce: «Metti il minimo, metti tutti tre, tanto ho sentito la rettrice ieri, la linea è quella». Gran finale con l’esaminatore che afferma: «È durato 15 minuti, se l’è cavata».