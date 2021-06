Caso Suarez, l'esame farsa: rinviati a giudizio i quattro indagati

Giuliana Greco Bolli, ex rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia, il direttore generale Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e l'avvocato Maria Cesarina Turco, saranno chiamati davanti al giudice dell'udienza preliminare il 29 settembre per rispondere al caso Suarez. Sotto accusa sia l'organizzazione che lo svolgimento dell'esame di italiano del calciatore, ritenuto una farsa dalla Procura della Repubblica di Perugia. I reati ipotizzati per i quattro indagati sono di falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio.